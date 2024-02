A Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team és Lewis Hamilton útjai a 2024-es szezon végén elválnak. Lewis aktiválta a tavaly augusztusban bejelentett szerződésében szereplő feloldási opciót, így az idei szezon lesz az utolsó, amikor az Ezüstnyilaknál versenyez.

Toto Wolff csapatfőnök és vezérigazgató így nyilatkozott:

"A csapat-versenyző párosítás szempontjából a Lewisszal való kapcsolatunk a legsikeresebb lett, amit a sport valaha látott, és erre büszkén tekinthetünk vissza; Lewis mindig is fontos része lesz a Mercedes motorsport-történelmének. Azonban tudtuk, hogy a partnerségünknek egyszer természetes módon vége szakad, és ez a nap most eljött. Elfogadjuk Lewis döntését, hogy új kihívást keres, és a jövőre vonatkozó lehetőségeinket izgalmas elgondolkodni. De egyelőre még egy szezon hátra van, ahol arra összpontosítunk, hogy egy erős versenyidényt produkáljunk együtt."

BREAKING: Lewis Hamilton and Mercedes to part ways at the end of the 2024 season#F1 @MercedesAMGF1 @LewisHamilton pic.twitter.com/AjxSMgmZUu