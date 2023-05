Leclerc a harmadik helyen végzett a kvalifikáción, ami Monacóban egy kifejezetten ígéretes pozíciónak mondható.



Büntetésének köszönhetően azonban vissza lett sorolva a hatodik helyre, így előle fog indulni Verstappen és Alonso mellett Ocon, Sainz és Hamilton is.

Az esetet egészen eddig vizsgálták a bírák, végül pedig úgy határoztak, hogy hátráltatta a Q3-ban az alagútban Lando Norrist.

Habár a pilóták egyetértettek abban, hogy nem tudott volna sokkal többet tenni az adott pillanatban a monacói, mégis későn reagált a stewardok kék zászlóira.

Szerintük már az alagútba való behajtást megelőzően fel kellett volna mérnie azt, hogy hol tudja biztonságosan elengedni a McLaren brit pilótáját.

A closer look at the incident between Norris and Leclerc in the tunnel #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/uxp1jIRhq1