A korábbi híreknek megfelelően márciusról novemberre halasztották a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, így a világbajnoki sorozat március 26-28-án, Bahreinben indul.

A vb tulajdonosainak keddi közleménye szerint a melbourne-i mellett a Kínai Nagydíjat sem rendezik meg az eredetileg kijelölt, április 11-re kiírt időpontban, viszont amíg az ausztrál futamnak megvan az új időpontja (november 21.), addig utóbbi sorsa egyelőre kérdéses.



Az áprilisról kieső viadal helyére Imola került be új helyszínként a naptárba, az olaszországi állomás azonban nem április 11-én, hanem egy héttel később látja vendégül a mezőnyt.





A továbbra is 23 futamosra tervezett szezon eredetileg kiadott menetrendjében szerepelt egy meg nem nevezett viadal is, ami továbbra is a programban maradt, azonban annak a nagydíjnak az időpontja április 25-ről május 2-ra módosult.



A változtatások a többi viadalt nem érintik, így a Magyar Nagydíjra augusztus elsején kerülhet sor.

"Mozgalmasan indul a szezon, de örömmel jelentjük be, hogy a versenyek száma nem változik - idézte a közlemény Stefano Domenicalit, a Forma-1 új vezérigazgatóját."

"A járványhelyzet még nem teszi lehetővé, hogy visszatérjük a normális működéshez, de tavaly már megmutattuk, hogy biztonságosan tudunk versenyeket rendezni, amikor a nemzetközi porondon elsőként elindítottuk a sorozatunkat. Megvan a tapasztalatunk és a tervünk az idei viadalok lebonyolítására."



A sportvezető azt is elmondta, bíznak benne, hogy minél hamarabb visszatérhetnek a nézők a lelátókra.



A Forma-1 2021-es módosított versenynaptára:



március 28., Bahreini Nagydíj, Szahír

április 18., Imola

május 2., még nincs döntés a helyszínről

május 9., Spanyol Nagydíj, Barcelona

május 23., Monacói Nagydíj, Monte-Carlo

június 6., Azeri Nagydíj, Baku

június 13., Kanadai Nagydíj, Montreal

június 27., Francia Nagydíj, Le Castellet

július 4., Osztrák Nagydíj, Spielberg

július 18., Brit Nagydíj, Silverstone

augusztus 1., MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

augusztus 29., Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

szeptember 5., Holland Nagydíj, Zandvoort

szeptember 12., Olasz Nagydíj, Monza

szeptember 26., Orosz Nagydíj, Szocsi

október 3., Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

október 10., Japán Nagydíj, Szuzuka

október 24., Egyesült Államok Nagydíja, Austin

október 31., Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

november 7., Brazil Nagydíj, Sao Paulo

november 21., Ausztrál Nagydíj, Melbourne

december 5., Szaúd-Arábiai Nagydíj, Dzsidda

december 12., Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi

