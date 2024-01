Senki sem szerzett több pole pozíciót és nyert több futamot a Forma-1-ben, mint Lewis Hamilton.

A brit már hosszú évek óta aktív a sorozatban, és szezonról szezonra megmutatta, hogy kívülről-belülről ismeri a szakma fortélyait. A brit 39-dik születésnapján visszamegyünk az időben, és megnézzük a legjobb pillanatait.

1. Egy átütő debütálás

Hamilton 2007-ben debütált az F1-ben, miután egy megnyerte GP2-es kategóriát, majd a McLarennél kapott lehetőséget. Csapattársa a kétszeres (és a regnáló) világbajnok Fernando Alonso volt, aki a Renault-tól érkezett wokingiakhoz.

A szezonnyitó futamon azonnal megmutatta a tapasztalt csapattársának, hogy ő is jó versenyzői adottságokkal van megáldva.

Hamilton a negyedik helyről indult, de az első kanyarban rögtön kívülről megelőzte a spanyolt. Onnan kezdve pedig higgadt maradt, és első F1-es futamán dobogót szerzett.

2. Az első győzelem a sok közül

Mindössze a hatodik F1-es versenyén Hamilton egy rendkívül erős körrel biztosította be élete első pole pozícióját.

Majd másnap a futam rajtjánál maga mögött tartotta csapattársát, Alonsót, és tovább száguldott karrierje első győzelme felé.

Még a négy biztonsági autós fázis sem rontotta el Hamiltonnak a dolgát, hiszen meggyőző fölénnyel diadalmaskodott, és megszerezte az első futamgyőzelmet a sok közül.

3. Tökéletesség Szingapúrban

„A tökéletes időmérős kör nem létezik” - ezt a kijelentést az elmúlt években több F1-es pilóta is hangoztatta. De ha van egy kvalifikációs kör, ami közel állt a tökéletességhez, akkor az Hamilton utolsó Q3-as köre volt 2018-ban szingapúri időmérőn.

A brit a Q1-ben és a Q2-ben sem tudta tartani a lépést a riválisok, Kimi Raikkönen és Sebastian Vettel Ferrarijával, de a kvalifikáció harmadik részében sikerült a legtöbbet kihoznia önmagából és a Mercedeséből.

Hamilton az utcai pálya minden milliméterét kihasználta, és három tizeddel ért el jobb kört, mint legközelebbi riválisa Sebastian Vettel.

„Úgy éreztem, ez volt a legteljesebb kör, amit valaha teljesítettem" - mondta a Mercedes versenyzője az F1TV-nek.

