A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko úgy véli, hogy egyetlen probléma kiküszöbölésével a Mercedesnek esélye lenne arra, hogy újra ütőképessé váljon és visszatérjen a világbajnoki címért folyó harcba.



A 2022-es Forma-1-es szezon gőzerővel dübörög, ezen a hétvégén pedig már a harmadik futamához érkezik. A Melbourne-i pálya a turbó-hibrid korszakban nagyon feküdt a Mercedeseknek, de könnyen lehet, hogy az idei nagydíjon nem lesz majd harcban a dobogóért.

A Mercedes legújabb modellje eddig lassabbnak bizonyult a Ferrari és a Red Bull autóinál, ezen felül pedig a csapatnak azzal is meg kell küzdenie, hogy a nagy sebességnél a járműveik az átlagosnál jobban pattognak. Helmut Marko úgy véli, hogy amennyiben utóbbit sikerül kijavítania az istállónak, újra nagy riválisai lehetnek a Red Bullnak.



A Formel1.de arról kérdezte a szakembert, hogy a Mercedes mostani küzdelmei összehasonlíthatóak-e azzal, amit a Red Bull élt át 2013 után.



„Különbséget kell tenni a két eset között. A 2013 utáni korszak egybeesett az új motorszabályokkal, és a Mercedes ebben a szakaszban hihetetlen fölényben volt. Akár két másodperccel is megelőztek mindenkit" – kezdte.



„Most, a futómű és a motor cseréjével nem olyan nagyok a különbségek. A Mercedes már nem tudja megtenni, hogy benyom egy gombot, és elindul számára a buli. De a csapat nagyon jó pozícióban van, és néhány nagyon jó szakemberük is van, akik értenek az alvázhoz.”



„Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy vissza fognak térni, ha kontrollálni tudják a pattogást. Lewis Hamilton kilenc ponttal van lemaradva Verstappen mögött, szóval ez semmi. Nem hiszem, hogy ez egy korszak vége, inkább csak egyenlővé vált a csata” – tette hozzá.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: Mark Thompson/Getty Images