Helmut Marko szerint a Mercedes 2023-ban hatalmas veszélyt jelent majd a Ferrarira, mivel Charles Leclerc még mindig sok hibát követ el.



A 2022-es Forma-1-es szezon elején úgy tűnt, ez a Ferrari éve lesz. Leclerc az első három futamból kettőt megnyert, ám a pilóta és a csapat hibái miatt mégis gyorsan szertefoszlottak az olasz istálló világbajnoki álmai.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója úgy véli, hogy az ilyen hibák miatt a következő szezonban a Mercedes nagy veszélyt jelent majd a Ferrarira.



„Megbízhatóság terén van lehetőségünk a fejlődésre” – mondta Marko a SportBildnek , amikor a Red Bull 2022-es szezonjáról beszélt.



„Az első három versenyen háromszor is kiestünk technikai hiba miatt. Brazíliában pedig nem volt megfelelő a beállítás. Kivételes szezonunk volt, de nem volt minden tökéletes. És még mindig tökéletes napra van szükségünk ahhoz, hogy legyőzzük a Mercedest és a Ferrarit.”



„A Ferrari erős lesz, de a Mercedes még jobbá válik a teljes csomagjával. Főleg egy olyan versenyzővel, mint Lewis Hamilton. Még mindig a legjobb pilóta. Bár a Ferrarinak is van egy nagyon jó pilótája Leclerc személyében, de ő még mindig hibázik” – tette hozzá, majd azt is kifejtette 2023-ban megszakad Lewis Hamilton rossz sorozata.



Amikor arról kérdezték, hogy szerinte jövőre is nyeretlen marad-e a hétszeres világbajnok, így felelt: attól tartok, nem.



„A Mercedes az év során kiharcolta, hogy felzárkózzon hozzánk. Még nincsenek velünk egy szinten, de több szélcsatornás idejük van az autó fejlesztésére” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor