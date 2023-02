Pénteki bejelentésükkel hivatalossá vált, hogy 22 év után a Ford visszatér a Forma 1-be.

Az amerikai autógyártó cég a visszatérésének okai közt szerepel a versenysorozat egyre népszerűbbé válása, illetve azon törekvések, hogy az F1 minél inkább emissziómentessé váljon.

A Ford visszatérését a Forma 1 részéről Stefano Domenicali és Mohammed Ben Sulayem is örömmel fogadta, bízva abban, hogy ezzel tovább fokozható a terjeszkedésük az Egyesült Államokban.

Ahogyan az autóbemutatót követő hivatalos közleményben is olvasható, a Ford a Red Bull Racinggel együttműködésben csatlakozik be ismét a versenysport vérkeringésébe.

BREAKING: Ford to partner with Red Bull for the 2026 season and beyond #F1 @FordPerformance pic.twitter.com/Fjsbpcm2RY