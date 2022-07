Amint elrajtolt a Forma-1-es Brit Nagydíj máris félbe kellett szakítani a versenyt, miután az első kanyarban több versenyző is ütközött.

A silverstone-i versenyt néhány másodperccel a kezdete után piros zászlóval félbeszakították, miután több autó is ütközött. A Mercedes versenyzője, George Russell kiesett, míg az Alfa Romeós Zhou Guanyu rövid ideig látható volt a képernyőn, miközben autója fejjel lefelé csúszott a sóderágyon.

Az AlphaTauri-s Yuki Tsunoda és Esteban Ocon is sérülést szenvedett az incidensben, de visszatértek a bokszba.

A Sky Sports információi szerint Zhou már kint van az autóból és mozgott is, az Alfa Romeo tájékoztatása szerint jól van a versenyzőjük. Mindenféle vizsgálatokat hajtanak végre rajta, hogy kdierítsék minden rendben van-e, de tudatánál van, sőt, válaszolni is tudott a kérdésekre.

Mate, thank FUCK that F1 introduced that halo.



Zhou is literally upside down going about 100 mph, his head only protected by the halo.



What a horrific incident that could have been. So glad to hear he’s out the car and conscious m. #F1 #SilverstoneGP #BritishGP pic.twitter.com/4UPFtyeuWs