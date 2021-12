A sport világában vegyes a fogadtatása Max Verstappen Forma-1-es világbajnoki győzelmének, a kritizálók szerint a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíj végén megkérdőjelezhető, "elfogadhatatlan" döntések születtek, amelyek aztán a Red Bull holland versenyzőjének sikeréhez vezettek.

A Tottenham Hotspur Európa-bajnoki ezüstérmes angol válogatott labdarúgója, Harry Kane például a Twitter-oldalán úgy vélte, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltont megfosztották nyolcadik diadalától.

A 36 éves brit pilóta végig vezetett a futamon, de öt körrel a leintés előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely lehetőséget teremtett Verstappennek az előzésre. Ezután előbb azt közölték, hogy a két vb-rivális közé "beszorult", lekörözött pilóták nem előzhetik meg a Safety Cart, egy körrel később aztán megváltoztatták ezt a döntést, melynek eredményeként a friss gumikkal támadó Verstappen az utolsó körben lehagyta Hamiltont, ez pedig vb-címet ért neki.

I’m new to F1 and it’s been amazing to watch Lewis and Max battle it out. I’m no expert on it but I feel like there’s some bizarre rules that give an unfair advantage like today ? Why should Hamilton be penalised for somebody else’s crash?