Lewis Hamilton elárulta, nem érti, hogy miért neki kellett meghoznia egy stratégiai döntést a Miami Nagydíj döntő szakaszában.



A hétszeres világbajnok hatodikként zárta a futamot, miután csapattársa, George Russell megelőzte őt. A Mercedes két pilótája közt ezzel tovább nőtt a szakadék és Russel már 23 ponttal áll a rutinos brit előtt.

Az istálló két pilótája teljesen ellenkező stratégián volt a futamon. Russel csak a 12. helyről startolt és hosszú ideig volt kint a kemény gumikon, majd közepesre váltott. Hamilton viszont a mezőny nagy részéhez hasonlóan teljesen ellentétes utat járt be.

