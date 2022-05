Egy szurkolói felvétel bizonyíthatja Lewis Hamilton ártatlanságát.



A közösségi oldalakon nemrég szárnyra kapott egy kép, amelyen úgy látszik, mintha Lewis Hamilton megérintené Sergio Pérez autójának hátsó szárnyát a Spanyol Nagydíj után. A Mercedes brit pilótája épp a barcelonai pálya egészségügyi központjába tartott doppingtesztre, amikor lencsevégre kapták. A fotó láttán rögtön elindult a spekulálás, mivel az előző szezonban Max Verstappent 50 000 euróra büntette az FIA, amikor Brzíliában a park fermében megtapogatta Lewis Hamilton Mercedesének hátsó szárnyát.



A 2022-es Forma-1 sportszabályzatának 60.5 cikkelye szerint „a versenyzők semmilyen módon nem avatkozhatnak be a parc fermé protokolljaiba”.

The fan footage from the Lewis Hamilton 'leak' appears to show the Mercedes driver merely squeezed past the rear of Sergio Perez's RB18. #F1 pic.twitter.com/e7DGmdyeQQ