Ahhoz, hogy sikeres legyen a Ferrarinál, és olyan hatást érjen el, mint a hétszeres világbajnok Michael Schumacher, a korábbi versenyző Martin Brundle szerint Lewis Hamiltonnak be kell ágyazódnia Olaszországban a tömény történelem közé.

Hamilton a 2024-es szezon végén távozik a Mercedestől, és ezzel véget ér a német gyártóval való kapcsolata, amely még 13 éves korában kezdődött el. A 39 éves versenyző február elején jelentette be 2025-ös átigazolását a Ferrarihoz, ahol többéves szerződést kötött Charles Leclerc csapattársaként.

A 2013 óta a Mercedesnél dolgozó, 103-szoros futamgyőztes pilóta merész döntésnek tartja a Ferrarihoz való váltást, aki eddig még soha nem versenyzett az Egyesült Királyságon kívüli F1-es csapatnál. Ráadásul a Ferrari által használt fő nyelv nyilvánvalóan nem az angol, ami azt jelenti, hogy Hamiltonnak lehet, hogy tanulnia kell egy kis olasz nyelvet is.

A Scuderiához való zökkenőmentes átmenet érdekében Brundle biztos benne, hogy Hamilton szeretne magával vinni néhány Mercedes-alkalmazottat, amit valószínűleg egy versenytilalmi záradék akadályozna. Brundle elmondta, mit visz magával a brit a Ferrarihoz, és mit szeretne talán magával vinni Maranellóba.

„Folyamatokat, filozófiákat, hogyan működik az autó, mit szeret, hol szeret ülni, és mire van szüksége az autótól, hogy maximalizálja a tehetségét" - magyarázta Brundle a Sky F1 podcastjában.

„Aztán pedig be kell illeszkednie. És ez nehéz, mert nem hiszem, hogy beszélni fogja a nyelvet, biztosan nem tud olaszul és nem fogja úgy ismerni a csapatot, mint Charles Leclerc. Szóval el kell mennie, és ki kell találnia, hogy hol vannak a gombok, amiket meg kell nyomnia. Ezért gondolom, hogy Lewis megpróbál majd magával vinni néhány embert” – mondta Brundle.

Does Lewis Hamilton need to practice his Italian? #F1 #F1Newshttps://t.co/j9CghmzfpW