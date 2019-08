A címvédő és a pontversenyben jelenleg is vezető Hamilton után a második időt Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája autózta, aki múlt vasárnap megnyerte a Német Nagydíjat. A Hungaroringen a harmadik a Ferrari négyszeres világbajnoka, a német Sebastian Vettel lett.



Borús időben, szemerkélő esőben kezdődött az első gyakorlás, melynek elején a finn Valtteri Bottas egy váratlan csapatutasítás miatt szabálytalanul, a terelőbója mögött hajtott be a boxutcába. Büntetést nem kapott, de ezt követően motorproblémák miatt már nem is tudott visszatérni, sőt a Mercedes mérnökei az erőforrás cseréje mellett döntöttek.



A 23. percben Lance Stroll autója egy kanyarban megpördült a nedves aszfalton, de a Racing Point kanadai pilótája korrigálni tudott. Hamarosan mindez Verstappennel is megtörtént a célegyenes előtti utolsó kanyarban.



Egyre jobban feltámadt a szél és intenzívebbé vált az esőzés, ezért bő fél óra elteltével minden versenyző visszatért a boxba. Amikor megszűnt a csapadék és kisütött a nap, már ismét szinte mindenki a pályán volt, ekkor a Racing Point másik pilótája, a mexikói Sergio Pérez is megpördült, de számára is volt visszaút.



Fotó: Dan Mullan/Getty Images



Stroll és Pérez, valamint a Red Bull és a Haas versenyzői is az első légterelő-szárnyakra panaszkodtak, melyek a pálya egyenetlen szakaszain sérülhettek meg, de Verstappen és Carlos Sainz Jr. is problémákkal küzdött, előbbi mégis a második időt érte el.

Eredmények, 1. szabadedzés:

---------------------------

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:17.233 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:17.398

3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:17.399

4. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 1:17.682

5. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:17.942

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:18.188

7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:18.417

8. Lando Norris (brit, McLaren) 1:18.531

9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1:18.702

10. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1:18.787

11. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1:18.894

12. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:18.973

13. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1:18.982

14. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 1:19.223

15. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 1:19.325

16. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1:19.488

17. George Russell (brit, Williams) 1:19.649

18. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 1:19.722

19. Robert Kubica (lengyel, Williams) 1:20.322

20. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) idő nélkül

A további program:

-----------------

2. szabadedzés 15.00

szombat:

3. szabadedzés 12.00

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 15.10

Bélyegkép: Lars Baron/Getty Images