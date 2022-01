A szezon közeledtével egyre jobban felerősödnek a Lewis Hamilton visszavonulásáról szóló hangok. Bár egyelőre ezt senki nem erősítette meg, a brit továbbra is elzárkózik a nyilvánosság elől, ami sokak szerint aggodalomra adhat okot. A csapattagok és az egykori pilóták pedig sorban mondják el meglátásaikat a helyzetről. Most a korábbi versenyző Alain Prost mondta el, mit gondol a hétszeres világbajnok jövőjéről.



Prost a francia Le Journal du Dimanche nevű lapnak adott interjút, amelyben kifejtette, mi a véleménye a Hamilton körül kialakult helyzetről.



"Nehéz belehelyezkedni a helyébe. Bizonyára ugyanannyi oka van, hogy abbahagyja, mint a folytatásra. Ötven-ötven. Nagy lelki csapás érte, de nagyon szomorú lenne, ha nem lenne itt a következő szezonban” – fejtette ki.



Az egykori versenyző hozzátette, továbbra is reménykedik abban, hogy Hamilton ott lesz a rajrácson a 2022-es szezonban.



"Nagyon szeretnék optimista maradni, mert hátra van a nyolcadik cím megszerzése és az új technikai szabály miatt, talán három csapat lehet az élen, és négy-öt pilóta versenghet majd a címért. Ez egy olyan kihívás, amelyet Hamilton vállalna."



Forrás: marca.com



Borítókép: Facebook.com/LewisHamilton