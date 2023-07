Lewis Hamilton látta, hogy a Max Verstappen F1-es dominanciájával kapcsolatos kezdeti kritikája milyen "spirálba került", de kiáll mellette, és azt állítja, hogy saját domináns szériája egy újabb példa volt arra, amit a rajongók nem akarnak látni.

A Red Bull már 2022-ben is nagy előnyre tett szert a többiekhez képest, de ez 2023-ban még tovább nőtt: az osztrák alakulat 10-ből 10 győzelemmel, valamint két sprintgyőzelemmel kezdte a szezont, és továbbra is nagy az esélye annak, hogy veretlenek maradjanak az egész szezon során. A Mercedes eközben az Aston Martin, a Ferrari és a McLaren mellett a fejlesztési háborúban kétségbeesetten küzd, hogy a Red Bullra bármilyen veszélyt jelentsen.

Lewis Hamilton szerint az F1-es dominancia "nem a legjobb a szurkolóknak". Hamilton világossá tette, hogy nem egy konkrét versenyzőre és csapatra mutogat, és azt állítja, hogy az ő és a Mercedes dominanciája, amelynek során a Mercedes nyolc konstruktőri címet nyert 2014-21 között, Hamilton pedig hat versenyzői trófeát, szintén nem tett jót a sportágnak.



Fotó: Tóth Zsombor / Sport365

Verstappen és a Red Bull pedig hasonló sikerszériában van most, és Hamilton azt mondja, hogy ezt nem engedhetnék meg a Forma-1 a szurkolók érdekében, hogy ez továbbra is így legyen.

„Láttam mindazt, amibe ez a dolog belesodródott” - mondta Hamilton a Channel 4-nek, utalva Verstappen dominanciájával kapcsolatos kezdeti kritikájára. "És azt mondták, hogy 'nem mondtál semmit, amikor...” „Az igazság az, hogy ez olyasmi, amiről [már] beszélgettünk. Emlékszem, amikor voltak időszakok, amikor igazán jó csatáink voltak a Ferrarival, aztán jöttek olyan időszakok, amikor nagyra nőtt a különbség, de számomra az nem volt jó. Természetesen az élen akartam lenni, és harcolni, de ha fél másodperces a különbség a mögöttünk lévő autóhoz képest... szoros versenyzést akarsz, erről szól az egész. Megváltoztatták a szabályokat, betették ezt a költségvetési sapkát, aminek ki kellett volna egyenlítenie a mezőnyt, de nem így történt. Szóval, csak annyit mondok, hogy folytatnunk kell ennek a megoldását. Jelen pillanatban, ha a dolgok így maradnak, akkor talán a Ferrari lesz a következő, aki több évig dominál majd, aztán valaki más, talán a McLaren vagy újra a Mercedes. De szerintem végső soron nem ez a legjobb a szurkolóknak. És még ha a végén nem is jutunk vissza az élre, én csak arról beszélek, hogy nem kellene, hogy több éven keresztül domináns legyen valaki. Szorosabb csatáknak kellene lennie mindannyiunk számára, és szerintem ez teszi majd izgalmasabbá a szurkolók számára a sportot. Nézzük a szurkolók szemszögéből, akik a nagydíjakat nézve nőttek fel, nem hiszem, hogy bárki is szeretné látni azt az időszakot, ami nekem, Michael [Schumachernek], [Sebastian] Vettelnek vagy most Maxnak van.”

A hollandot csapattársán, Sergio Pérezen kívül, aki két futamot nyert az idei szezonban, Verstappen pedig a másik nyolcat - még nem fenyegette veszély az idei szezonban. Hamilton pedig úgy véli, hogy a költségplafon és a Forma-1 jelenlegi helyzete lehetővé teheti, hogy ez a Verstappen-dominancia még három évig folytatódjon.

„Van rá esély, hogy a Red Bull a költségplafon és a jelenlegi felállás miatt olyan messze van előttünk, hogy a következő három évben is dominálhat. És talán a Verstappen-rajongók számára ez élvezetes, és persze Max számára is az, de a sportágunk érdekében mindenképpen beszélgetnünk kell arról, hogyan próbálhatnánk meg jobbá tenni, hogyan hozhatnánk mindenkit közelebb egymáshoz, és hogyan lehetne szorosabb párharcokat vívni az élen."



Fotó: Tóth Zsombor / Sport365

Megerősítve, hogy megjegyzései nem Verstappen és a Red Bull bántására irányulnak, Hamilton elismerte, hogy a párosuk kiváló munkát végzett, bár visszatért arra, hogy míg Verstappennek és a Red Bullnak ez nagyon is megfelel, addig az F1-es rajongóknak nem.

„Max és csapata kivételes munkát végzett, és valóban megérdemlik a sikereket, amit elérnek, ezt egyáltalán nem akarom besározni. Ahogy mondtam, ez csak a jobbá válásról szól, hogy ne legyenek olyanok, mint az én vagy a Schumacher időszakok. Továbbra is változtatnunk és fejlődnünk kell, mint sportág, hogy szorosabb csatákat vívjunk a bajnokságban. Minél több csapat van az élen, annál jobb lesz.”

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365