A holland Max Verstappen (Red Bull) győzelmével zárult vasárnapi szezonzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj nemzetközi sajtóvisszhangja:



Nagy-Britannia:



Daily Mail:

"Lewis Hamilton továbbra is uralja a mezőnyt, de Max Verstappen és George Russell már lesben áll, hogy ellophassa tőle a koronát."



The Guardian:

"Max Verstappen tökéletes versenyzéssel nyerte az F1-es szezon zárófutamát Abu-Dzabiban."



The Sun:

"Lewis Hamilton az idényzárás után arra összpontosíthat, hogy tető alá hozza új szerződését a Mercedesszel. A világbajnok harmadik lett az Abu-Dzabi Nagydíjon, miközben a red bullos Max Verstappen nagyszerű győzelmet aratott."

Olaszország:



Gazzetta dello Sport:

"Vettel elbúcsúzott a Ferraritól, amely kitüntette őt. A pilóta a levezető körben olaszul énekelve köszönte meg az istállónak az elmúlt hat évet, a csapat pedig egy trófeát adományozott neki, amelyen szerepel a 14, Ferrari-színekben aratott győzelme."

Spanyolország:



Mundo Deportivo:

"Lewis Hamilton ezen a hétvégén nem volt önmaga. A Covid-19-fertőzés után fizikailag nem volt olyan erős, mint egyébként szokott lenni. Emiatt az eredmény hajszolása helyett inkább önmagára összpontosított, arra, hogy befejezze a versenyt és ezzel az idényt is."

Franciaország:



Le Figaro:

"Verstappen megérdemelt sikere, a Ferrari fekete éve."



L'Equipe:

"Max Verstappen könnyű győzelme a Red Bull volánjánál. A pilóta megmutatta, hogy a Mercedes - és Lewis Hamilton - nem verhetetlen."

Ausztria:



Kurier:

"Lewis Hamilton uralta az idei F-1-es szezont. A hetedik világbajnoki címe felé vezető úton több rekordot is megdöntött."