Lewis Hamilton szerint a Kanadai Nagydíjon elért dobogós helyezése olyan jó érzés volt, mint egy győzelem.

Az erős kvalifikációs teljesítményt követően a hétszeres világbajnok a negyedik helyről rajtolhatott Montrealban, és ezen javítani tudott, mivel Fernando Alonso visszaesett. Hamilton jócskán le volt maradva Carlos Sainz Ferrarija és Max Verstappen Red Bullja mögött, de Yuki Tsunoda balesete miatt bejött a Safety Car és ismét Hamilton látókörébe kerültek az éllovasok.

“Great effort guys. Thank you so much. Car was a little better today. We’ve really got something here. Let’s keep pushing.” pic.twitter.com/PAhSZ8eAXd