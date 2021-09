Lewis Hamilton gyakran osztja meg élete pillanatait a rajongóival közösségi oldalain keresztül, olykor azonban előfordul, hogy egy kis hiba csúszik a számításaiba.



A Mercedes pilótája az Intagram oldalára posztolt egy aranyos képet, amin kutyájával Roscoe-val látható, ám a fotó címkézésénél nem volt elég figyelmes. A kedvence helyett véletlenül George Russell profilját sikerült megjelölnie a fotón. A mókás baki természetesen rögtön beindította a pletykagyárat, mert sokan úgy gondolták, ez egy jel arra vonatkozóan, hogy ki lesz a hétszeres bajnok csapattársa a következő idényben.

