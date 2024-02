Martin Brundle azt állította, hogy Lewis Hamilton közelgő távozása a Mercedestől felpezsdíti majd a csapatot, miközben az utódot keresik.

Hamilton február 1-jén döbbentette meg az egész F1-es világot azzal a hírrel, hogy az idény végén elhagyja a Mercedest, miután aktiválta a szerződésében szereplő kilépési záradékot.

A Ferrarihoz csatlakozik, hogy 2025-től Charles Leclerc csapattársa legyen, ami azt jelenti, hogy a Mercedesnek úgy kell utódot találnia, hogy George Russell melletti ülésre nem kevés jelentkező van.

A hírekre reflektálva Brundle úgy véli, hogy az egész helyzet minden érintett fél számára nagy nyereség - és egy merész jóslatot is tett a Mercedesszel kapcsolatban.

„Mindenkinek van itt egy lehetősége" - mondta Brundle a Sky Sports F1 podcastjában.

„George Russellnek megvan ez a csillogó önbizalma, a tehetsége, a gyorsasága és a tapasztalata ahhoz, hogy felvegye a kesztyűt, és a Mercedes-Benz első számú pilótája legyen - ebben egyáltalán nem kételkedem” – folytatta.

„A Mercedest fel fogja lendíteni, hogy elveszíti Lewist, és ez egy lehetőség számukra. Sietve kell cselekedni, de várhatnak és megnézhetik, hogy Andrea Kimi Antonelli hogyan megy, gyanítom, hogy rendelkezésre áll Esteban Ocon, hozzáférhetnek Carlos Sainzhoz és talán Fernando Alonsóhoz is” – elemezte a helyzetet.

"I think it's great news for Formula 1, great news for Ferrari and Lewis"



Martin Brundle gives his thoughts on the news Lewis Hamilton is set to sign with Ferrari for 2025 pic.twitter.com/vBEBNblRzB