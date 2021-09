Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója szerint akár 120 futamgyőzelemig is eljuthat a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, aki vasárnap nyert századszor a pályafutása során.

A 37. születésnapját januárban ünneplő brit versenyzőnek még két év van hátra a szerződéséből a Mercedesnél, amelynek versenyautójával vasárnap az Orosz Nagydíjon diadalmaskodott. Ez volt az idénybeli ötödik sikere, Szocsiban szintén ötödik alkalommal győzött.

"Ki tudja, hol van ennek a vége? Azt nem hiszem, hogy eljut kétszázig, de szinte biztosan van benne még húsz győzelem, hiszen változatlanul nagyon versenyképes és elképesztően motivált" - nyilatkozott Hamiltonról Brawn, aki technikai igazgató volt a Ferrarinál, amellyel akkoriban a legendás hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher sorozatban aratta a sikereket.

The first of 100 F1 wins for @LewisHamilton - and more than 14 years later, it remains one of his best



