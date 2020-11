Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíjat Isztambulban, ezzel címét megvédve hetedszer is világbajnok lett.

A 35 éves Hamilton sorozatban negyedik vb-címét hódította el, isztambuli sikerével ugyanis behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.

DREAM THE IMPOSSIBLE



To writing history. To making legends.#S7illRising pic.twitter.com/VsR8S3SwB6