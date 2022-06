Lewis Hamilton bízik benne, hogy George Russel ezentúl jobban kiveszi majd a részét az autókon való kísérletezésből.



A Mercedes nehéz időszakot élt meg ebben a szezonban. A regnáló konstruktőri világbajnok autói nem hozták azt a teljesítményt, amire számítottak, ráadásul a pilótáknak rendre meg kellett küzdenie a pattogás problémájával is. A Kanadai Nagydíj pénteki szabadedzéseit követően Lewis Hamilton vezethetetlennek és katasztrófának nevezte az autóját, majd azt is hozzátette, hogy a jármű csak romlott a változtatások hatására.



Ennek ellenére két nappal később a hétszeres világbajnok dobogóra állhatott, míg Russell a negyedik helyen végzett. Hamilton ezt követően arról beszélt, hogy szeretné, ha csapattársa is jobban kivenné magát az autóval kapcsolatos kísérletezésből.



"Igen, talán az évad második felében George végezheti a kísérleteket!" – mondta Hamilton .



„Csak dolgozni próbálunk… csak csapatként próbálunk fejlődni. És igen, azt hiszem, előre haladva kicsit óvatosabbnak kell lennünk. Ha túl sok kísérletet végzünk, az valóban akadályozza a hétvégét.”



„Tehát igen, úgy gondolom, hogy sok tanulsága van ennek a hétvégének, és olyan fejlesztéseket is megtehetünk, amelyekkel előre lephetünk.”



„De tudod, nagyon jó volt ma a tempó. És olyan jó látni, mert nem mindig volt ez így ezzel az autóval, szóval jó, hogy ma egy kicsit csatázhattam vele.”



„Silverstone egy nagyon fontos verseny lesz számunkra és számomra, ezért nagyon remélem, hogy harcban tudok lenni ezekkel a srácokkal” – emelte ki a jövőt illetően.



Hamilton 77 ponttal továbbra is a hatodik helyen áll a világbajnoki versenyben.

