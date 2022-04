Lewis Hamilton ragaszkodik ahhoz, hogy még dolgozik „remekművén”, és csak ő dönti el, mikor lesz kész vele.



Lewis Hamilton ebben a szezonban szenved a pályán. A Mercedes egyelőre nem tudja leküzdeni a pattogást. A brit ráadásul még csapattársánál, George Russelnél is nehezebben kezeli a problémát. Míg a fiatal pilótának rendre sikerül beverekednie magát a legjobb ötbe, addig Hamilton a legutóbbi futamon csak a 13. helyet tudta megszerezni.



A Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko, az imolai futamot követően odaszúrt a britnek, és azt mondta, mégsem kellett volna hosszabbítania.



„Megvertük őt, úgyhogy talán tavaly abba kellett volna hagynia, és most azon gondolkodik, hogy lehet megteszi” – mondta a Sky Sports Newsnak.



Hamilton azonban most egy rejtélyes üzenetet tett közzé, miszerint ő dönti el, mikor fejezi be.



„A remekművön dolgozom, és én döntöm el, mikor lesz kész” – írta közösségi oldalán.



Bár egyáltalán nem biztos, hogy a bejegyzés Helmut Markonak szól, a brit jövőjével kapcsolatos találgatások napról-napra újra címlapra kerülnek.



Korábban Jacques Villeneuve, aki nem szokott a hétszeres világbajnok szenvedéseihez, még azt is megkérdőjelezte, hogy Hamilton befejezi-e ezt a szezont.



„Két-három év múlva is ott lesz Hamilton? Egyáltalán elér ennek a szezonnak a végére?” – írta a kanadai a Formule1.nl című rovatában.



„Nem látsz valakinek a fejébe. Lehetsz levert és depressziós, vagy képtelen vagy megbirkózni azzal, hogy már nem nyersz. Akkor talán itt az ideje eldönteni, hogy az élet jobb-e versenyzés nélkül. Elődordul, hogy a bajnokoknak néha elege van.”



Christian Horner azonban támogatta a 37 éves pilótát.



„Nyilvánvalóan borzalmas hétvégéje volt, de még mindig nyolcszoros világbajnok… hétszeres! Elfelejtettem, hogy Nico Rosberg nyert” – mondta a Red Bull csapatfőnöke a GPFans szerint.



„Nem felejtette el, hogyan kell vezetni az elmúlt négy versenyen, így egy bizonyos ponton megoldják a problémáikat, és ő újra tényező lesz.”



Forrás: planetf1.com



Borítókép: twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team