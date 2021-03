A nemzetközi sajtó elsősorban a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak, a Mercedes versenyzőjének Max Verstappennel (Red Bull) vívott izgalmas párharcáról és a brit pilóta szoros sikeréről írt az idénynyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíj másnapján.



Nagy-Britannia:



Daily Mail:

"Max Verstappen a legutolsó másodpercig üldözte a világbajnok Hamiltont, aki pályafutása egyik legjobb, ha nem a legjobb védekezését mutatta be ellene. A jobb állapotú gumik ellenére a Red Bull holland versenyzőjének meg kellett elégednie a második hellyel."



The Sun:

"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiának nem lehet könnyű dolga a meglehetősen gyenge Haas volánjánál. De a bahreini 16. helyezéssel Mick sikeresebben mutatkozott be, mint édesapja 30 évvel ezelőtt Belgiumban."



Mick Schumacher debütálásáról is cikkeztek.

The Guardian:

"A Bahreini Nagydíjon aratott győzelmével Lewis Hamilton egyértelműen és határozottan figyelmeztette Max Verstappent, hogy ha el akarja hódítani a bajnoki címet, akkor az odáig vezető út minden egyes centiméterén meg kell küzdenie a címvédővel."

Olaszország:



La Gazzzetta dello Sport:

"A Verstappennel folytatott csatában Hamilton mindent előhúzott, szívét-lelkét és tehetségét, amely eddig hét világbajnoki címet eredményezett neki. Vettel számára rémálomba illően indult a szezon."



Corriere dello Sport:

"Lélegzetelállító hajrá a brit és a holland versenyző között, a végén pedig a Mercedes címvédője ért célba elsőként. Lewis Hamilton megnyerte a szezonnyitó Bahreini Nagydíjat."

Spanyolország:



Marca:

"Hamilton héttized másodperccel nyert Verstappen előtt. A Red Bull holland versenyzője öt körrel a vége előtt átvette a vezetést, de - egy vitatható - szabálytalan manőver miatt vissza kellett adnia a pozícióját Hamiltonnak."



As:

"Hamilton megmenekült. Verstappen végig üldözte a britet, akit meg is előzött, de vissza kellett adnia a vezető pozíciót és második lett."

Franciaország:



L'Équipe:

"A mezőny négy világbajnoka közül csak Hamilton csillogott. Alonsónak, Vettelnek és Räikkönennek sokkal visszafogottabb volt a vasárnapi teljesítménye."



Vettel katasztrofális kezdését több helyen megemlítik.



Ausztria:



Kronen Zeitung:

"Hamilton nyerte a Verstappen elleni izgalmas párharcot. A Mercedes brit szupersztárja a leintésig maga mögött tudta tartani a pole pozícióból startoló Max Verstappent, akinek sikere nagyon kicsin múlott a Red Bull-lal közösen meghozott remek stratégiai döntések után."

Svájc:



Blick:

"Nagy izgalmakkal rajtolt el az idei Forma-1-es idény: Lewis Hamilton kevesebb mint egy másodpercnyi különbséggel legyőzte a pole pozícióból rajtoló Max Verstappent."

