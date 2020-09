A tavaly is győztes és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé haladó Lewis Hamilton, a Forma-1-es Mercedes istálló brit versenyzője gratulált az Aston Martinnak ahhoz, hogy a következő szezonra leszerződtette a Ferraritól az év végén távozó, négyszeres vb-győztes Sebastian Vettelt.

"Nagyon örültem, amikor hallottam a híreket, hiszen egy négyszeres világbajnokról van szó, aki biztosan tud abban segíteni, hogy a csapat még a mostaninál is jobb irányba haladjon" - jelentette ki Hamilton. Az Aston Martin idén még Racing Point néven versenyez az F1-ben, Vettel a mexikói Sergio Pérez helyét veszi majd át.



"Ebben az évben nagyot léptek előre, de Sebastian leigazolása hatalmas fogás a számukra" - mondta az összetett pontversenyben most is vezető, 35 éves brit pilóta.



A 33 esztendős Vettel a hétvégi Toszkán Nagydíj helyszínén, Mugellóban elárulta, erősen foglalkoztatta a gondolat, hogy az idén visszavonul.



"Nagyon sokat gondolkodtam, és úgy vélem, a döntés, amit meghoztam, számomra a legjobb. A mezőny első felében akarok versenyezni, nem pedig hátul" - jelentette ki a német pilóta.



A vasárnap sorra kerülő toszkán futam a Ferrari 1000. versenye lesz a Forma-1-ben.

Kép: AMario Renzi - Formula 1/Formula 1 via Getty Images