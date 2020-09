A Mercedes brit pilótája, Lewis Hamilton érte el a legjobb időt a Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzésén, pénteken.

A címvédő és a pontversenyben vezető Hamilton mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas ért célba. A Mercedes párosa délelőtt is az első két helyen végzett, csak akkor fordított volt közöttük a sorrend. Miközben a mezőnyből továbbra is csak a két Mercedes tudott 1:21 percnél jobb köridőt menni, mindkét pilóta javított délelőtti idején.



Az első szabadedzéshez képest változás a legjobb hat között, hogy ezúttal befért a McLaren két versenyzője: a brit Lando Norris harmadikként, a spanyol Carlos Sainz Jr. hatodikként zárt.



A francia Pierre Gasly (Alpha Tauri) és a holland Max Verstappen (Red Bull) továbbra is ott tudott lenni a legjobbak között, viszont a hazai Ferrari két pilótája ezúttal sem: a monacói Charles Leclerc a 9., a német Sebastian Vettel 12. lett. A délelőtthöz képest javítottak ugyan - akkor előbbi a 11., utóbbi a 19. időt produkálta -, de egyelőre messze vannak attól, hogy felvegyék a versenyt a legjobbakkal.

Eredmények (a formula1.com alapján):



2. szabadedzés (élcsoport):



1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:20.192 perc

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:20.454

3. Lando Norris (brit, McLaren) 1:21.089

4. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:21.121

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21.228

6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1:21.313

korábban:



1. szabadedzés:



1. Bottas 1:20.703 perc

2. Hamilton 1:20.948

3. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:21.500

4. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1:21.555

5. Verstappen 1:21.641

6. Gasly 1:21.667

A további program:



szombat:



3. szabadedzés 12.00



időmérő edzés 15.00



vasárnap:



futam 15.10



Borítókép: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images