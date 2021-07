Lewis Hamilton, a Mercedes hétszeres világbajnok, és jelenleg is címvédő brit versenyzője bizonyult a legjobbnak a Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati harmadik szabadedzésén.

A Hungaroringen az éjszakai esőnek a hatvan perces harmadik gyakorlás idejére már nyoma sem volt, és az aszfalt reggeli hűvös hőmérséklete is ideálisra, 54 Celsius-fokra melegedett, a szikrázó napsütéssel együtt remek körülmények várták az elitsorozat mezőnyét.

A koronavírus-járvány miatti korlátozások - a csapatok és a pilóták buborékban vannak - következtében a paddock a megszokottnál csendesebb volt, de a nézők szép számmal összegyűltek a lelátón már a gyakorlásra is. A pontversenyt vezető Max Verstappenért szorító hollandok több szektort is narancssárgába öltöztettek, és örömmel láthatták, hogy az első gyors körök után kedvencük a második helyen állt. A harmadik szabadedzésen az elejétől kezdve a finn Valtteri Bottas (Mercedes) állt az élen, így akkor is, amikor bő tizenöt perccel a gyakorlás vége előtt Mick Schumacher összetörte a Haast: a német pilóta a 11-es kanyarban elveszítette irányítását autója fölött és a gumifalba csapódott. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia sértetlenül szállt ki a kocsiból.

Az utolsó nyolc percben, amikor ismét útjukra indultak a versenyzők, előbb Verstappen, majd a címvédő Hamilton is "bement" 1:17 perc alá, végül utóbbi sikerét hozta a gyakorlás, a különbség azonban mindössze 88 ezredmásodperc volt kettejük között, ami izgalmas időmérőt ígér. A harmadik helyet Bottas szerezte meg, a negyedik és ötödik pozícióban a magukra találó Ferrarik zártak Carlos Sainz, Charles Leclerc sorrendben. Az időmérő edzés 15 órakor kezdődik, a 70 körös, 36. Magyar Nagydíj vasárnap ugyanebben az időben rajtol.

Eredmények, 3. szabadedzés (az élcsoport):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:16.826 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:16.914

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:17.055

4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:17.497

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:17.520

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:17.772

Borítókép: f1.com