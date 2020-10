A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Eifel Nagydíjat a Nürburgringen, ezzel beállította a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját.

A 35 éves pilótának ez volt az idei hetedik sikere, mellyel 69 pontra növelte az előnyét az összetettben hat versennyel a szezon vége előtt.



Hamilton mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, míg Daniel Ricciardo, a Renault ausztrál pilótája harmadikként.



A rajtnál Valtteri Bottas (Mercedes) és Hamilton nagyot harcolt egymással, két kanyar után a finn maradt az élen, Hamilton másodiknak, Verstappen harmadiknak sorolt be.



A 13. kör elején Bottas csúnyán elrontotta az első kanyar féktávját, Hamilton emiatt utolérte, és meg is előzte. Bottas ezután kerékcserére a boxba hajtott, és harmadikként tért vissza a pályára. A 16. körben Hamilton, valamint Verstappen is friss abroncsokat kapott, három körrel később pedig Bottasnak műszaki hiba miatt fel kellett adnia a versenyt. Az élen Hamilton száguldott, őt Verstappen követte a második, Lando Norris (McLaren) pedig a harmadik helyen.



Féltávnál Ricciardo vette át a harmadik helyet Norristól, miután a brit versenyző kerékcserére a boxba hajtott.



Húsz körrel a leintés előtt Hamilton és Verstappen előnye az első két helyen csaknem egy perc volt a harmadik Ricciardóval szemben, a hajrában pedig még a biztonsági autó is bent járt a pályán, de a dobogós helyezések sorrendje a leintésig már nem változott.

A Forma-1-es pályafutása 323. versenyét teljesítő, ezzel rekorderré vált finn Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 12. lett. A 2007-ben vb-győztes Räikkönen a brazil Rubens Barrichello 322 F1-es rajtot számláló csúcsát adta át a múltnak.



A futam utáni interjú közben a legendás, hétszeres vb-győztes Schumacher fia, Mick édesapja egyik mercedeses sisakját adta át Hamiltonnak a rekordbeállítás alkalmából.

null Championship leaders sharing a special moment #EifelGP #F1 pic.twitter.com/IDTXK1oKUp

null A record we could barely imagine would one day be matched.Lewis Hamilton equals the legendary Michael Schumacher's win tally, earning a special prize from Michael's son, Mick #EifelGP #F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe

A vasárnapi Forma-1-es Eifel Nagydíj végeredménye, és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):

Végeredmény, Eifel Nagydíj, Nürburgring (60 kör, 308,617 km, a pontszerzők):



1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:35:49.641 óra

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 4.470 másodperc hátrány

3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 14.613 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 16.070 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 21.905 mp h.

6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 22.766 mp h.

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.814 mp h.

8. Nico Hülkenberg (német, Racing Point) 32.596 mp h.

9. Romain Grosjean (francia, Haas) 39.081 mp h.

10. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 40.035 mp h.



leggyorsabb kör: Verstappen, 1:28.139 perc (60. kör)

pole pozíció: Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

null Your full classification after a memorable race at the 'ring!NINE teams score points! Including the first of the season for Grosjean and Giovinazzi #EifelGP #F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4

A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 6 van hátra):



versenyzők:

1. Hamilton 230 pont

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Lando Norris (brit, McLaren) 65

7. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 64

8. Leclerc 63

9. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Esteban Ocon (francia, Renault) 36

13. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 17

14. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 14

15. Hülkenberg 10

16. Giovinazzi 3

17. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 2

18. Grosjean 2

19. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1



csapatok:

1. Mercedes 391 pont

2. Red Bull 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. Alpha Tauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

A futamgyőztesek örökranglistájának első 15 helyén három olyan pilóta szerepel, aki jelenleg is aktív: Hamilton mellett a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel - aki harmadik a rangsorban - és a 2007-ben vb-győztes finn Kimi Räikkönen.



Az F1-be jövőre visszatérő (Renault/Alpine) spanyol Fernando Alonsónak 32 sikere van, ezzel hatodik a legjobbak között.



A legtöbb Forma-1-es futamot nyert pilóták:



1. Michael Schumacher (német, 1991-2012)

és Lewis Hamilton (brit, 2007- ) 91-91 futamgyőzelem

3. Sebastian Vettel (német, 2007- ) 53

4. Alain Prost (francia, 1980-1993) 51

5. Ayrton Senna (brazil, 1984-1994) 41

6. Fernando Alonso (spanyol, 2001-2018) 32

7. Nigel Mansell (brit, 1980-1995) 31

8. Jackie Stewart (skót, 1965-1973) 27

9. Niki Lauda (osztrák, 1971-1985)

Jim Clark (skót, 1960-1968) 25-25

11. Juan Manuel Fangio (argentin, 1950-1958) 24

12. Nelson Piquet (brazil, 1978-1991)

Nico Rosberg (német, 2006-2016) 23-23

14. Damon Hill (brit, 1992-1999) 22

15. Kimi Räikkönen (finn, 2001- ) 21



A vb két hét múlva, Portugáliában folytatódik.

