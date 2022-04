A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elmondta, hogy mire gondolt akkor, amikor korábban azt nyilatkozta, hogy nehéz helyzetbe hozta őt a Mercedes.

Az időmérő edzésen a Mercedes pilótái meglepően jól teljesítettek, Lewis Hamilton az ötödik, míg Russell a hatodik helyről indult az Ausztrál Nagydíjon. Korábban ugyanis Russell azt nyilatkozta, hogy csak az ötödik leggyorsabb autó az övék, a Ferrari, a Red Bull, a McLaren és az Alpine mögött.

A versenyen erősen kezdtek, annak fényében, hogy Hamilton lerajtolta Norrist, bár a második Safety Caros időszakot követően vegyes érzései lehettek a csapatnak. Russell dobogón állt, míg Hamilton csak a negyedik volt a második újrarajtot követően.

Később Perez megelőzte Russellt, majd Verstappen kiesése miatt Russell ismét a dobogón találta magát.

Hamilton nem tudott közelebb kerülni Russellhez, ezért a csapatrádiónak annyit mondott. „Ti nagyon nehéz helyzetbe hoztatok engem”.

A brit pilóta később elárulta, hogy a motor túlmelegedése miatt hangoztak el ezek a gondolatok tőle.

„Láttam egy kicsit a Perez-Russell csata végkifejletét, bárcsak részt tudtam volna benne venni. Nem tudtam kiharcolni a dobogót, mert a motor túlmelegedett.” – nyilatkozta Hamilton.

