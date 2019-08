Ahogyan megírtuk , a címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnap rendezett 34. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, ezzel növelte az előnyét az összetett pontversenyben.

"Fáradt vagyok, de ez teljesen normális. Nagyon hálás vagyok az egész nap miatt, köszönettel tartozom a csapatnak, hiszen hittek bennem, segítettek, támogattak, hogy a határon autózzak, kockáztassak, és kihasználjam a lehetőséget" - nyilatkozta a célba érkezés után Hamilton.

Hozzátette, nagyon jó érzés volt számára, hogy nyugodtan nyomhatta a gázpedált, hiszen az egész hétvégén jó volt a tempója. Elárulta, kicsit aggódott, hogy túlmelegedhetnek és problémát okozhatnak a fékek, ezért próbált spórolni velük és óvatosabban fékezni, de ez nagyon nehéz dolog.

A címvédő bevallotta, nem hitt benne, hogy sikerül ledolgoznia 19 másodperces hátrányát, nem tudta, az abroncsai hogyan bírják majd, de mondták neki rádión, hogy csak menjen leszegett fejjel.

"A hajrában minden köröm időmérős kör volt. Szép győzelmet arattunk" - közölte boldogan.

Max Verstappen úgy értékelt, mindent megpróbáltak a kemény keverékű gumikon, hogy az első helyen maradhasson, de ez sem volt elég.

"Nem voltunk elég gyorsak. Miután Lewis nyomás alá helyezett, a tapadáson múlt minden. Megpróbáltuk egy kiállással lehozni a versenyt, de nekik a két kerékcsere jobban működött" - magyarázta.

A holland pilóta megfogalmazása szerint mindent összevetve jó hétvégét zártak, hiszen második lett, és az övé volt a leggyorsabb kör.

Sebastian Vettel elmondta, nem volt mit veszítenie, amikor a negyedik helyen haladt, bízott benne, hogy a lágy gumik kitartanak az autóján, és így is történt. Miután megközelítette csapattársát, az első előzési lehetőséget ki is használta.

"Sajnos ezúttal nem volt esélyünk felvenni a versenyt az első és a második helyezettel, de örülök, hogy végül én is pezsgőzhetek. Most kipihenjük magunkat, és folytatódhat a harc. Nem tudjuk, a többi csapat hogyan és mit fejleszt, számunkra is munkával telik majd a nyári szünet, de pihenésre is szükség lesz" - szögezte le a német versenyző.

A Hungaroringen a hétvége során mintegy 230 ezer néző volt kíváncsi a programokra.

A vb csaknem egy hónap szünet után, szeptember 1-jén folytatódik Belgiumban.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt