Lewis Hamilton támogatásáról biztosította Nicholas Latifit, aki az Abu Dzbai Nagydíj után halálos fenyegetéseket kapott.



A kanadai versenyző a szezonzáró vége előtt néhány körrel szenvedett balesetet, ami aztán kisebb káoszhoz vezetett. A biztonsági autós szakasz alatt Michael Masi vitatható ítéleteket hozott, majd az új rajtot követően Max Verstappennek lehetősége nyílt megelőzni az addig vezető Lewis Hamiltont, aki így az utolsó körben bukta el a világbajnoki címet. A falnak ütköző Latifit a futam után sokan hibáztatták a közösségi médiában és olyan is akadt, aki egy határt átlépve halálosan megfenyegette a pilótát.

Erről később a kanadai a közösségi oldalán számolt be, hogy felhívja a figyelmet a közösségi média káros hatásaira.



"Komolyan kell venni a fenyegetéseket, mert nem tudod, mi történhet. Ez egy sajnálatos valósága a világnak, amiben élünk. Voltak szélsőséges üzenetek, halálos fenyegetések, amelyek túllépték a határt" – írta akkor Latifi.



Természetesen sokan akadtak olyanok is, akik támogatásukról biztosították a pilótát, köztük a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton.



"Ami a támogatást illeti, amit azután kaptam tőle. Lewis küldött nekem egy üzenetet néhány nappal azelőtt, hogy kiadtam a nyilatkozatom.”



"Nyilvánvalóan nem részletezem, amit mondott. Kaptam néhány támogató üzenetet a Mercedes többi csapattagjától is” – árulta el Latifi.



Hamilton sürgette a közösségi média képviselőit, hogy határozottabban lépjenek fel ebben és hasonló kérdésekben.



"Végső soron nem hiszem, hogy óriási változás vagy elmozdulás történt volna, vagy elég munkát végeztek volna ezek a közösségi platformok" - mondta Hamilton, amikor Latifit ért megjegyzésekről kérdezték.



"Még mindig nyomást kell gyakorolnunk rájuk, hogy változtatásokat hajtsanak végre. A mentális egészség valóságos dolog, és ezeken a közösségi platformokon az emberek olyan visszaéléseket élnek meg, amelyeket senki sem érdemel meg, és amelyet soha nem szabad eltűrni” – emelte ki.



" Képesek változtatni, de úgy tűnik, ezt nem teszik elég gyorsan. Szóval azt gondolom, hogy csak továbbra is nyomást kell gyakorolnunk rájuk.”



"Kapcsolatban voltam Nicholasszal. Teljes mellszélességgel támogatom, tudom, milyen nehéz az ilyen helyzetekben. Fontosnak tartom, hogy tudja, hogy a körülötte lévő emberek támogatják.”



"A másik oldalról vizsgálva a dolgokat látható, hogy ebben a sportban annyi szenvedély van. Ez az, ami igazán nagyszerűvé teszi ezt a sportot. De ezt pozitívan kell közvetítenünk, nem negatívan" – tette hozzá.

Forrás: marca.com

Borítókép: formula1.com