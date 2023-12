Lewis Hamilton a Magyar Nagydíjon futott pole-pozíciós körét nevezte meg az idei Forma-1-es szezon fénypontjának.

Hamilton zsinórban második éve nem tudott futamot nyerni, a legutóbbi F1-es győzelmét még a 2021-es Szaúd-arábiai Nagydíjon aratta.

A Mercedes a 2022-es év eleje, az új technikai szabályok életbe lépése óta, visszacsúszott a rangsorban, míg a rivális Red Bull uralja jelenleg a mezőnyt.

Hamilton az idei hungaroringi pole pozíciója az elmúlt két szezonban az egyetlen alkalom, amikor a hétszeres világbajnok megszerezte az első rajtkockát.

Hamilton 0,003 másodperccel előzte meg Max Verstappent, így megszerezte a pole pozíciót a Hungaroringen.

"Azt hiszem, nyilvánvalóan Budapest volt a csúcspont, egy olyan pálya, amit imádok, és valahogy egyetlen pillanatra meg tudtuk verni a Red Bullt, ez pedig sok reményt adott nekünk" - mondta Hamilton a médiának, köztük a RacingNews365.com-nak.

