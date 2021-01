Bár a Forma-1-es szezon rajtja már a nyakunkon van, Lewis Hamiltonnak hivatalosan még mindig nincs szerződése. Az ügy kapcsán számos pletyka jelent meg, és a száguldó cirkusz szinte összes képviselője megszólalt már. Most azonban nagyon úgy tűnik, pont kerül az ügy végére.



Nézzük, miként indult a szappanopera és hol tart most!



Amikor a Mercedes úgy hitte, megoldotta a pilótakérdést:

December közepén a Mercedes egy rejtélyes üzenetet posztolt, amin egy Hamiltontól származó idézet volt, a bejegyzés fölé pedig azt írták: bejelentés hamarosan.



Évkezdés, szerződés nélkül:

Lewis Hamiltonnak 2020. december 31-ig volt szerződése, így az újévnek úgy kellett nekivágnia, hogy semmi konkrétum nem volt a zsebében. Nem aggódta azonban túl a dolgokat, és tovább húzta az időt. Ezzel egyidőben felröppentek azok a hírek is, hogy az üzletet azért nem lehet nyélbe ütni, mert Hamilton több pénzt és hosszabb időre szóló szerződést követel.



Toto Wolff sem aggódik:

Nem csak Hamilton dőlt hátra, hanem a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolffot is. A csapat feje egy interjúban kifejtette, minden eshetőségre felkészültek, és tiszteletben tartják pilótájuk esetleges nemleges döntését is.

A Ferrari sem bánkódik:

Már jóformán nem telt el nap Hamiltonról szóló hír nélkül, amikor Mattia Binotto is megszólalt. A Ferrari csapatfőnöke úgy fogalmazott, egyáltalán nem bánta meg, hogy lehetőségük ellenére nem kínáltak szerződést a britnek.

A megmondóember színre lép:

Az már szinte megszokott, hogy bármilyen pletyka vetődik fel, jön Eddie Jordan és elszór néhány velősnek vélt gondolatot, az ügy kapcsán. Ezúttal sem volt másképp. A jóöreg Jordan ezúttal is kifejtette véleményét. Az egykori csapatfőnök azt mondta, ő már rég megmutatta volna Hamiltonnak, hogy merre találja az ajtót.

Ecclestone lerántja a leplet:

Amikor azt hittük, hogy már nincs több fordulat, jött Bernie Ecclestone és ledobta a bombát. A száguldó cirkusz egykori vezére azzal állt elő, hogy az egész cirkusz kizárólag arról szól, hogy a Mercedes szeretne minél többet a címlapokon szerepelni.

Vége a drámának?:

Úgy tűnik, ennyi idő alatt már mind a két fél megunta, hogy nyújtják az aláírást, mint a rétestésztát, és inkább engedtek egymásnak. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Hamilton tért jobb belátásra, vagy a Mercedes engedett a hétszeres világbajnok akaratának, de minden jel arra utal, hogy végre aláírás kerül arra a bizonyos papírra. A Mercedes a napokban egy tollat posztolt Twitterén, amihez azt írták: sosem tudhatod, mikor jön jól egy ilyen eszköz.

You never know when one of these might come in handy...