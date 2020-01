Lewis Hamilton nem veszi félvállról a következő idényt sem, ez már biztos. A brit pilóta mindent megszeretne nyerni, és egy új szintre emelné a saját teljesítményét. A céljai érdekében úgy fog dolgozni, mint egy gép. Mindeközben pedig megpróbálja beérni Michael Schumacher rekordját, és megnyerni a hetedik világbajnoki címét.

„Teljesen nyugodt vagyok, igyekszem mindig kellően összpontosítani és erősen felépíteni az elmémet és a testemet is egyaránt. Bízom benne, hogy most még jobb formában fogok visszatérni a versenypályára. Ígérem egy igazi gép leszek, mert még magasabb szintre szeretném emelni a versenyzésem.”

A szezon március 15-én fog kezdődni Ausztráliában.

