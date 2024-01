A korábbi Forma-1-es csapattulajdonos, Eddie Jordan azt mondta, hogy csak két pilótát választana ki Max Verstappen ellen a világbajnoki címért, azonban sem Lewis Hamilton, sem Fernando Alonso nem szerepel köztük.

Verstappen az elmúlt két szezonban végig uralta a sportágat, két egymást követő szezonban szerzett rekord számú futamgyőzelmet: 2022-ben 15-öt, a tavalyi szezonban pedig 17-et, miközben megszerezte zsinórban a második és a harmadik világbajnoki címét.

Az F1 Insidernek nyilatkozva Jordan a sportág két legendájához hasonlította Verstappent, és kifejtette:

„Sok mindent megtapasztaltam az évek során. Az első teszten Michael Schumacherrel már egyértelmű volt, hogy ő lesz Ayrton Senna legfőbb kihívója. Rögtön olyan gyors volt, hogy azt hittük, elromlott a stopperóra.”

„Dolgoztam Heinz-Harald Frentzennel is, aki számomra még mindig a valaha volt legjobban alábecsült F1-es versenyző. Ő egy született tehetség volt. Számomra viszont Max Verstappen Sennának és Schumachernek a keveréke” – dicsérte a hollandot.

Nincs Hamilton Jordan álomcsapatában

Mivel Jordan annyira nagyra értékeli Verstappen tehetségét, ragaszkodik ahhoz, hogy a jelenlegi rajtrácsról csak két versenyző kerülne be a felállásába, ha a Red Bull pilótája ellen kellene küzdeni, viszont a hétszeres világbajnok Hamilton és a kétszeres bajnok Alonso kimarad a választásból.

„Csak egyetlen kihívót látok Verstappen számára, aki nem más, mint Charles Leclerc" - állította Jordan.

„A Ferrarinak olyan szintű autót kell építenie, mint a Red Bull. Máskülönben nem sok izgalmat látok. Ha egy topcsapatot kellene építenem, és Max nem lenne elérhető, akkor csak egy páros lenne, aki legyőzhetné őt: Charles Leclerc Lando Norrisszal egy csapatban” – magyarázta a döntését.

„Már nem hiszem, hogy Hamilton és Alonso a koruk miatt lépést tudnának tartani Verstappennel" – zárta gondolatait Eddie Jordan.

