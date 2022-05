Lewis Hamilton a Spanyol Nagydíj első két szabadedzése alapján úgy látja, hogy a Mercedes elindult a fejlődés útján.



A Mercedes egy olyan autóval érkezett Barcelonába, melyen négy fejlesztést is végrehajtottak. Az első két szabadedzés után, úgy tűnik, ezek sikeresek voltak és a csapatnak végre sikerült megoldani a pattogás problémáját és az autó sebességét is növelni tudta. Az 1. és a 2. szabadedzést követően Lewis Hamilton elismerte, hogy még mindig nem ők a leggyorsabbak, de úgy vélte már jó úton járnak.



„Nagyon örülök a haladásnak. Nagy-nagy köszönet mindenkinek a gyárban, hogy nem adták fel, és továbbra is dolgoztak” – mondta Hamilton újságíróknak a 2. szabadedzés után.

„Nem mi vagyunk a leggyorsabbak, de azt hiszem, jó úton haladunk."



„Ez az első alkalom, hogy pattogás nélkül mentünk át az egyenesben. Még mindig van némi pattogásunk, de ez sokkal jobb, így kezdjük kihasználni az autóban rejlő lehetőségeket.”



A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is elégedett volt a csapat előrehaladásával, és azt mondta, „igazán büszke” az eredményre.



„Mindkét cég olyan keményen dolgozott” – mondta Wolff a Sky Sports F1-nek.



„Még azt kell látnunk, hogy holnap mikor jön meg a tapadás, képesek vagyunk-e megőrizni ezt a teljesítményt.”



A haladás ellenére Wolff azt mondta, hogy van még mindig van tennivalójuk.



„Jobb, de a pilóták még mindig nem érzik jól magukat a nagy sebességű 3-as és a 9-es kanyarban. Rengeteg időt veszítünk, és ki kell derítenünk, mit tehetünk ott holnap. Tettünk előrelépést, de ez még nem extázis” – zárta szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor