Bár az idei szezonnak még nincs vége, Lewis Hamilton már most a jövőbe tekint.



A Mercedes számára nem úgy sikerült a 2022-es Forma-1-es szezon, ahogy azt előzetesen elképzelte. Az Ezüstnyilak pilótáinak idén még nem sikerült feljutniuk a dobogó legfelső fokára, és nem sikerült beleszólniuk a világbajnoki címért folyó küzdelembe.

Lehet, hogy a csapat tagjai nem akarnak majd sokszor visszatekinteni az évadra, de azzal sokan egyetértettek, hogy ez a szezon nagy segítséget nyújt nekik abban, hogy jobban megismerjék önmagukat és az autót is.



Így véli ezt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is, aki biztos benne, hogy jövőre sikerül majd egy erősebb autót építeniük.



„Tudjuk, mi a probléma ezzel az autóval. Úgy gondolom, hogy mi, mint csapat, még nem jutottunk el a világbajnoki szintről oda, hogy nem tudunk jó autót építeni” – nyilatkozta a Sky-nak a Japán Nagydíj után.



„Nincs kétségem afelől, hogy jövőre jobb autónk lesz. Kijavítunk-e minden problémát, amellyel idén szembesültünk? Majd megtudjuk, ha odaértünk” - tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor