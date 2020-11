Lewis Hamilton már most hétvégén, a Török Nagydíjon megszerezheti 7. világbajnoki címét.



Amennyiben a brit 78 pontos előnnyel fejezi be a vasárnapi futamot, akkor megszerzi pályafutása 7. és sorozatban 4. világbajnoki címét. Előbbivel beéri a legendás német, Michael Schumacher rekordját.



Hamilton jelenleg 85 ponttal áll csapattársa, Valtteri Bottas előtt. Matematikailag már csak a finn az, aki még veszélyeztetheti a brit világbajnoki címét.



A jelenlegi állás szerint tehát Bottasnak ahhoz, hogy versenyben maradjon az összetett elsőségért 8 ponttal többet kell szereznie, mint Hamiltonnak.



Amennyiben Hamilton Törökországban győzelmet arat, már mindenképp világbajnoki címet ünnepelhet. Abban az esetben is a brit örülhet, ha a 2. helyen ér be és Bottas győz, de nem az övé lesz a leggyorsabb kör.



Már csak Bottas érheti utol Hamiltont.



Fotó: Joe Portlock/Getty Images



Bár Hamiltont papíron még megállíthatják, ugyan ez nem mondható el a Mercedesről, ami már az előző futamon megszerezte a konstruktőri világbajnoki címet. A csapat ezzel sorozatban hetedszer bizonyult a legjobbnak.



Amennyiben a brit megszerzi az újabb világbajnoki címét, 1996 óta ő lesz a legidősebb versenyző, aki vb-t nyer. Akkor Damon Hillnek, 36 éves korában sikerült győznie.

Hamiltonnak egyébként utoljára 2015-ben sikerült megszereznie a végső győzelmet az évad ilyen korai szakaszában.

Borítókép: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images