Megszólalt Lewis Hamilton, aki 2025-től a Ferrari csapatánál folytatja pályafutását. A hétszeres világbajnok brit versenyző hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg érzéseit:

"Őrült napok vannak mögöttem, amelyek érzelmek egész sorával teltek.

De mint azt már mindannyian tudjátok, a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teamnél eltöltött hihetetlen 11 év után eljött az idő, hogy új fejezetet kezdjek az életemben, és 2025-ben csatlakozom a Scuderia Ferrarihoz.

Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy miután olyan dolgokat értem el a Mercedesnél, amiről gyerekként csak álmodhattam, most lehetőségem nyílik egy másik gyerekkori álmom megvalósítására. Vezetni a Ferrari vörösében.

A Mercedes 13 éves korom óta hatalmas része az életemnek, így ez a döntés volt a legnehezebb, amit valaha is meg kellett hoznom. Hihetetlenül büszke vagyok mindarra, amit együtt elértünk, és nagyon hálás vagyok mindazoknak a kemény munkájáért és elkötelezettségéért, akikkel az évek során együtt dolgoztam, és természetesen Totónak a barátságáért, útmutatásáért és vezetéséért. Együtt címeket nyertünk, rekordokat döntöttünk, és az F1 történetének legsikeresebb versenyző-csapat partnerségévé váltunk. És természetesen nem feledkezhetek meg Nikiről sem, aki hatalmas támogatóm volt, és aki még mindig hiányzik minden nap.

Hatalmas elismerésemet kell kifejeznem a Mercedes-Benz teljes igazgatótanácsának és a vállalat minden tagjának Németországban és világszerte, amiért ebben a 26 évben támogattak.

De eljött az idő, hogy változtassak és új kihívást vállaljak. Még mindig emlékszem arra az érzésre, amikor 2013-ban először csatlakoztam a Mercedeshez, amikor az ismeretlenbe ugrottam. Tudom, hogy néhányan akkor nem értették meg, de akkor jól tettem, hogy megtettem a lépést, és ez az érzés most is megvan bennem. Izgatottan várom, hogy mit tudok hozni ebbe az új lehetőségbe, és mit tudunk együtt elérni.

Most azonban nem gondolok 2025-re. A következő szezonra koncentrálok, és arra, hogy újra pályára lépjek a Mercedesszel. Jobban hajtok, mint valaha, fittebb és koncentráltabb vagyok, mint valaha, és segíteni akarok a Mercedesnek, hogy ismét győzni tudjon. 100%-ban elkötelezett vagyok a munka iránt, és eltökélt vagyok, hogy a csapattal való együttműködésemet a legjobb formában fejezzem be.





Köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ezen az úton, mindannyian felemeltek, miközben az álmaimat kergettem, és remélem, hogy továbbra is büszkék lehettek rám. Mint mindig, most is szeretettel és pozitív energiával küldöm nektek."

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365