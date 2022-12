Toto Wolff szerint Lewis Hamilton idén hasonló szerepet vállalt a Mercedesnél, mint amilyet anno Michael Schumacher töltött be a Ferrarinál.



A hétszeres világbajnok számára a 2022-es szezon volt pályafutása leggyengébb éve. A britnek most először kellett úgy befejeznie, hogy egyszer sem állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A nehézségek ellenére Hamilton nem adta fel, sőt úgy döntött, hogy számos kísérleti beállítást alkalmaz autóján, annak érdekében, hogy minél jobban segíteni tudja a Mercedest.A munkája a szezon végére láthatóan meghozta teljesítményét, neki és Russellnak ugyanis az évad második felében sikerült felzárkóznia az élmezőnyhöz.



A Mercedes csapatfőnöke a Beyond the Grid podcastben elmondta, Hamilton nagy dicséretet érdemel a 2022-ben mutatott hozzáállása miatt.



„Rendkívül kemény, mert olyan autót adtunk neki, amely nem volt képes a győzelemre, ráaásul kiszámíthatatlan és instabil volt. Néha jó, máskor nem. Nem igazán lehetett vele dolgozni és fejleszteni” – kezdte az értékelést.



„De igazán csodálatra méltó, ahogyan átvészelte a szezont. Előfordult, hogy a csapatot lehangolta az, hogy nem tudtunk teljesíteni, de ő összeszedte és motiválta az embereket. Ezek valóban olyan személyiségjegyek, amiket még nem láttam profi sportolónál” – mondta, majd hozzátette szerinte a brit vezető szerepet tölt be az istállónál.



„Nyilvánvalóan köze van az autó fejlesztéséhez és a gyári jelenlétéhez, a versenyhétvégéken pedig magas rangú figurává válik. Talán egy kicsit olyan, mint Michael (Schumacher) régen. Vagy olyan, mint Tom Brady az amerikai futballban. Érzelmileg határozottan a csapat tagja.”

