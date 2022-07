Sokan esélyesnek tartották a Mercedes pilótáit a hétvégi nagydíjon, miután bejelentették, a padlólemezt és az első szárnyat is fejlesztik. Lewis Hamilton azonban a szabadedzések tapasztalatait látva kicsit lehűtötte a kedélyeket.

„Még bele kell ásnom magam az adatokba, de úgy érzem, a leszorítóerővel kapcsolatban valami nem oké.”



„Ma negyedikek és ötödikek voltunk. Látok esélyt arra, hogy harcolhatunk a dobogóért, de még mindig lassabbak vagyunk, mint azok, akik elől végeztek.”

Hamiltonnal csapattársa, George Russell is egyetértett:

„Át kell néznünk a dolgokat. Szerintem működnek a fejlesztések, de mindenki fejleszt, így nehéz különbséget teremteni.”



„Hiába találunk időt, a többi csapat szintén így tesz, így nehéz megmondani a különbségeket a végén.”



„Valószínűleg ma egy kicsit messzebb vagyunk az elsőktől, mint reméltük, de még este is dolgozunk az autón, soha ne mondd, hogy soha!" – zárta interjúját Russell. (PlanetF1.com)

That’s a wrap on FP2! All on Quali Day tomorrow. See you there team pic.twitter.com/1GyFjlqBvw