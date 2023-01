Lewis Hamiltonnemtetszését fejezte ki az FIA új szabályával kapcsolatban, amely részben megtiltja számára, hogy olyan pólókat, vagy szimbólumokat viseljen, amelyeknek politikai vagy vallási vonzata van.



A hétszeres világbajnok már több éve sok energiát fordít arra, hogy felhívja a figyelmet a fontosabb társadalmi kérdésekre. Elsők közt volt, aki csatlakozott a Black Live Matters mozgalomhoz, de felszólalt már a szexuális szabadsággal és a nők esélyegyenlőségével kapcsolatos témákban is.



Az FIA új szabálya szerint, a 2023-as szezontól kezdve azonban csak előzetes egyeztetést követően jeleníthetne meg egy-egy ilyen ügyre utaló szimbólumot a ruházatán. A britet letaglózta a szervezet döntése és még azt is belengette, talán nem is fog versenyezni, ha tovább korlátozzák őt.



„2020 személyesen nagy hatással volt rám. Felhatalmazva érzem magam, hogy nyíltan beszéljek bármilyen kérdésről és kiálljak ezek mellett. Az eredménytől függetlenül tudom, hogy a dolgokat mindig ki kell mondani, mert nagyon sokan szenvednek" – mondta Hamilton a New York Times-nak.



„Ha nem tudom megvédeni az emberi jogokat, és nem tudom folytatni azt, amit ezekben az években csináltam, akkor inkább nem is versenyezek tovább."



„Még nagyon sok akadályt kell leküzdeni. Remélhetőleg ez már nem sokáig lesz így, de szomorú látni, hogy ezek a dolgok a mai napig léteznek. Ha nem tudok szólni az emberekhez, és ha nem tudok beszélni ezekről a kényes témákról, akkor nem érik el azt a hatást, amire szükség lenne” – tette hozzá.

