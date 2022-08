Lewis Hamilton megfogadta, hogy visszavonulását követően sosem fogja majd kritizálni az új generáció tagjait.



Annak ellenére, hogy Lewis Hamilton hét világbajnoki címet és 103 futamgyőzelmet tudhat magáénak, a korábbi pilóták sokszor kritizálják őt. Hol a kinézetéről, hol a pályán kívüli tevékenységéről alkotnak véleményt, de az sem ritka, hogy egy-egy gyengébben sikerült futamát bírálják.



Csak ebben az évben számos kritika érte. Tom Coronnel a piercingjeire szólt be, míg Jackie Stewart amiatt vette a szájára, hogy miért nem vonult vissza. Korábbi csapattársa Nico Rosberg az Imolában mutatott gyenge eredményére reagált negatívan, és Ralf Schumacher is tett hasonlót.

Hamilton nem örül a kritikus hangoknak és leszögezte, visszavonulása után ő nem bírálni, hanem bátorítani fogja a jövő generációját.



„Mindig ott leszek ebben a sportban, és mindig figyelni fogok” – mondta, Heikki Kovalainennek a ViaPlaynek adott interjújában.



„Mindig olyan ember akarok lenni, aki pozitívan viszonyul bármelyik pilótához, legyen az jó vagy rossz, mert tudom, milyen nehéz elindulni, és milyen rossz lehet, hogy az emberek ilyen negatívak.”



„Soha nem akarok egyike lenni azoknak a pilótáknak, akik ezt teszik, mert ezt megtapasztaltam.”



Nem ez az első eset, hogy Hamilton megszólalt, miután az egykori F1-es pilóták kritizálták.



„Sok ember bírál rosszindulatúan, különösen az idősebb pilóták. Ez a rögeszméjük. Nem tudom miért” – mondta 2020-ban a Daily Mailnek.



„Nagyon tisztelem a múlt legendáit, még akkor is, ha továbbra is negatívan beszélnek rólam. Az megígérhetem, hogy 20 év múlva nem fogok leszólni egyetlen fiatal pilótát sem.”



„Idősebb pilótaként kötelességünk segíteni és bátorítani őket, legyen az Max Verstappen, vagy legyen az bárki, aki az általam felállított rekordot hajszolja.”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor