A hétvégi Abu-Dzabi Nagydíj során kacérkodott egymással a brit pilóta és az olasz Ferrari.

Lewis Hamilton már 2007 óta versenyez a Forma-1-ben, viszont eddig még sosem beszélt ennyire nyíltan a Ferrarival való kapcsolatáról, szerződtetéséről. A brit versenyző mondhatni csodálója az olaszoknak, s a hírek szerint már többször is járt Maranellóban, ahol tárgyalt a legendás vállalat elnökével.



Most pedig mindkét oldal elismerte az átigazolás lehetőségét, ami Sebastian Vettel távozása után, akár már 2021-ben létrejöhet. A német négyszeres világbajnok szerződése 2020 év végén jár le, ahogy a brit rekorderé is a Mercedes csapatánál.



Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke az évadzáró Abu-Dzabi futamot követően beszélt Hamiltonról:



„Lewis nálunk 2021-ben? Erre csak annyit mondanék, hogy ez még túl korai… 2020-ban majd ismét tegyék fel nekem ezt a kérdést, hiszen még csak most lett vége a 2019-es szezonnak:”



Ezt követően elkerülhetetlen volt, hogy Hamilton is megszólaljon az ügyben:



„Azt hiszem, ez az első bók, amit a Ferrari képviselőitől kaptam az elmúlt tizenhárom évben. Két nagyon jó pilótájuk van, de ki tudja, hogy a pilótapiac mit hoz a közeljövőben...”