A Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton és csapattársa, Valtteri Bottas a jövő héten visszatér a versenypályára.

A pilótapáros a tervek szerint Silverstone-ban a két évvel ezelőtti Mercedes-modellel tesztel majd két napig. A finn versenyző kedden, a brit pedig másnap ül a volán mögé. Az istálló csütörtöki közleménye szerint a cél az, hogy versenyszituációkat gyakoroljanak a július 5-i, ausztriai szezonrajt előtt.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által is elfogadott naptár szerint július első két hétvégéjén Spielbergben, a Red Bull Ringen két versenyt is rendeznek, majd a csapatok Magyarországra utaznak. A július 19-i mogyoródi futam után két héttel Nagy-Britannia következik, Silverstone-ban szintén két egymást követő hétvégén versenyez a mezőny, amely aztán Spanyolországba, Belgiumba és Olaszországba látogat el szeptember elejéig.



Az Auto, Motor und Sport című magazin úgy tudja, hogy a tengerentúli futamok előtt még további két európai verseny van napirenden, miután a különböző utazási korlátozások miatt az amerikai kontinenssel egyelőre nehéz tervezni. A lehetséges helyszínek Hockenheim, Imola és Mugello. A lap szerint szó van arról is, hogy Szocsiban esetleg két Grand Prix-t is megrendeznek.



Az F1 irányítóinak reményei szerint összesen 15-18 futamra kerülhet sor a koronavírus-járvány miatt nagy csúszással kezdődő idényben, amely decemberben érhet véget.

Borítókép: Charles Coates/Getty Images