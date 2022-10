Toto Wolff David Coulthardnak adott interjújában beszélt arról, hogy mennyi ideig tervez még a száguldó cirkuszban maradni a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton.

Hiába döntött már meg szinte minden rekordot és számít az F1 történelmének egyik legnagyobb versenyzőjének, a Mercedes csapatfőnökének nyilatkozatából úgy tűnik, ez még nem elég neki.

„Teljesen nyitott lapokkal játszunk. A jövőről is szoktunk beszélni és nagyon egyszerű véleményen vagyok: Lewis lesz az első, aki azt mondja, ezt már nem tudom megcsinálni, romlik a reakcióidőm, vagy hogy az új generáció fölém nőtt.”



„Épp a múlt héten került szóba, amikor leültünk beszélni. Lewis azt mondta, most úgy érzi, még öt év van benne.”

Hamilton most 37 éves, így nem csoda, hogy egyre gyakrabban kerül szóba a médiában a visszavonulása.

