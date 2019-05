A múlt hétvége folyamán egyre kétségbeesettebben rádiózott Hamilton a csapatával, mert úgy érezte egyre lassul, egyre kevesebb a tapadása. Már a verseny közben egyértelművé tette, a csapatot hibáztatja, hogy a verseny nagyrészét a lágyabb és kevésbé strapabíró keveréken kellett töltenie, ami miatt majdnem megelőzte Verstappen.

A versenyt követően a csapat Twitter oldalán osztott meg egy kis videót James Vowles-szel, a csapat fő stratégájával, miért is döntöttek így. „Volt egy futamunk, megnyertük. Utólag elég nyilvánvaló, hogy a kemény gumival ugyanezt az eredményt értük volna el, csak egy kicsivel kevesebb stresszel. Csak próbáltunk egy kis izgalmat csempészni a futamba...” – mondta kissé viccelődve a szakember.

Arról is kérdezték, milyen reakcióra számít Hamiltontól a történtek után a következő megbeszélésen. „Lewis visszatér, és megkérdezi, miért ezt a gumit kapta. Erre azt fogom mondani, hogy nem ezt kellett volna föltennünk. Remélem, lesz egy ölelés, aztán kifejezi az örömét, majd a végén komolyan is megbeszéljük, hogy miért nem csináltuk jól” – mondta várakozásairól.

Arra viszont tényleg nem számíthatott, amit kaptak Hamiltontól, igaz, az ölelés valóban nem maradt el:

„Ezt azért, mert közepes gumit adtatok 68 körre!” – mondta nevetve Hamilton a támadás után.

