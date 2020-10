Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Lewis Hamilton október 11-én megnyerte az Eifel Nagydíjat, ezzel pedig a futamgyőzelmek számában beérte Michael Schumachert. A rekordbeállítás alkalmából a hétszeres világbajnok Schumacher fia, Mick édesapja egyik sisakját ajándékozta Lewis Hamiltonnak. A relikvia láttán a Mercedes hatszoros bajnok pilótája egyből elérzékenyült a pódiumon, nemrégiben pedig közösségi oldalán tett közzé megható sorokat.



Egy képsorozat alá azt írta: Emlékszem, hogy gyerekként néztem Michael Schumachert és arról álmodoztam, hogy egyszer én is ott lehetek. Ez a nap megmutatta, hogy az álmok valóban valóra válhatnak. Nagy köszönet neked Mick, ez egy szürreális pillanat volt. Egy olyan, amire örökké emlékezni fogok.



Hamilton a Forma 1 hivatalos oldala által készített videót is megosztotta. A felvételen összevágva látszanak Hamilton Rekorddöntésének pillanatai, és azok a momentumok, amik akkor készültek amikor Michael Schumacher döntötte meg Ayrton Senna rekordját.

A Mercedes brit pilótája ehhez a poszthoz is megható sorokat fűzött.

„Wáó, 91 győzelem. Igazán megtisztelőnek érzem, hogy egy lapon említenek egy olyan pilótával, mint Michael Schumacher."

"Ami ma történt, meghaladja mindazt, amiről valaha álmodni mertem. Nincs semmi más, csak a hatalmas tiszteletem Michael iránt, hiszen mindig is úgy tekintettem rá, mint a legnagyobbra."





"Nem tudom kifejezni, hogy mennyire hálás vagyok a szurkolóknak és a csapatomnak, hogy velem voltak ezen az úton. A támogatásotok az, ami továbbra is mozgásban tart. Csak egy szem vagyok ebben a láncban, együtt nyerünk és együtt veszítünk. Ez nekünk szól.”

A poszt alá Hamilton versenymérnöke is kommentelt.



„Milyen utat tettél meg azóta, hogy a 90-es években kipróbáltál egy gokartot Ibizán… Ki gondolta volna, hogy ez megtörténik, hogy majdnem 14 évvel azután, hogy 2006. otkóber 1-jén Michael megszerezte a 91. futamgyőzelmét. Akkor fiatal álmodozóként a GP2-ben versenyeztél, és ez egy hatalmas mérföldkőnek tűnt. Ma csak köszönetet szeretnék mondani. Köszönjük, hogy a hétvégén és a hétvégéken kívül is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy legendává válj, megtiszteltetés számunkra, hogy szemtanúi lehetünk a sikerednek."



"Köszönjük, hogy újra és újra megmutattad nekünk, hogy a sikerhez nincs szükségünk másra, csak a mindennapi hitre és a legjobbra való törekvésre. Köszönöm, hogy megmutattad nekünk, hogy a legsötétebb napokon is meg tudjuk találni az erőt a folytatáshoz. Összefoglalva köszönöm, hogy megtanítottál minket arra, hogy bármennyire is lehetetlennek tűnnek az álmaink, ha hajlandóak vagyunk a kemény munkára, és odadadással dolgozunk, valamint továbbra is hiszünk benne, akkor valamikor valósággá válik. Köszönöm: a Mercedes vezető mérnöke.”

Borítókép: f1.com