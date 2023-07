Lewis Hamilton szerint a McLaren előrelépése a bizonyíték arra, hogy "komoly beszélgetésekre" van szükség a Mercedesnél a további fejlődéshez.

Hamilton a harmadik helyezést szerezte meg Silverstone-ban a vasárnapi Brit Nagydíjon, de a McLaren által az elmúlt futamokon tett hatalmas előrelépésnek köszönhetően Lando Norris figyelemre méltó második helyen ért célba, előtte Max Verstappen végzett. Hamilton a fiatal honfitársa nyomában volt, miután Kevin Magnussen kiesése miatt előkerült a Safety Car, de a McLaren sebessége az egyenesekben akkora volt, hogy a hétszeres világbajnok a verseny után „rakétának” titulálta az MCL60-ast.

Lewis Hamilton "komoly beszélgetéseket" szeretne a Mercedesszel a következő lépésekről. Hamilton volt az egyik haszonélvezője a Magnussen motorhibája miatt kijövő Safety Carnak, akinek pont jól jött ki a bokszkiállás, és sokkal kevesebb időt veszített, mint normál esetben. Ekkor a hatodik helyről a harmadikra ugrott, és végül a célvonalon áthaladva megszerezte a Mercedes korábban nem várt dobogóját vasárnap.

Elismerte, hogy ez ilyen értelemben "hatalmas" eredmény volt a Mercedes számára, de azt is hozzátette, hogy a máshol elért előrelépés azt jelzi, hogy Brackleyben még sok munka vár a csapatra, hogy oda jusson, ahova szeretne.

„Számunkra óriási dolog volt a dobogóra kerülni, és hatalmas gratuláció Landónak és a McLarennek. Ott kezdtem én is, úgyhogy az, hogy ismét ilyen jól teljesítenek, igazán megmelengeti a szívemet. Az elmúlt másfél év határozottan egy hullámzó szezon volt. Rengeteg munkánk van még hátra. Azt hiszem, pontosan tudom, mit kell tennünk, és komoly beszélgetéseket kell folytatnunk arról, hogy mit fogunk tenni a továbbiakban. Tudjátok, a McLaren a bizonyíték arra, hogy milyen irányba lehet menni. Úgy értem, lenyűgöző volt, hogy milyen gyorsak voltak az egyenesekben. Rengeteg erősségünk van az autónkban, és a hosszútáv különösen nagyszerű. Amint megtaláljuk azt, ami nekik van, máris jó úton leszünk. De először is, George-nak igazán nagyszerű hosszú etapja volt a lágy gumikon, és nekem is a közepes gumikon. Meg kell tartanunk a jó részeket, és csak hozzá kell kapcsolnunk néhány jó másikat” - mondta Hamilton a Sky Sports F1-nek a futam után.

