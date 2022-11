Hamilton a Channel 4-nek beszélt arról, hogy a Forma 1 pályán kívül zajló eseményei olyanok, mintha egy TV-showban lenne, az utóbbi időben pedig hallott pár „szórakoztató sztorit”.

Ezen történetek főszereplője az utóbbi időben rendre a Red Bull volt. Először a költségvetési sapka túllépése okán, majd a pilóták közti feszültséggel, amikor is Brazíliában Max nem akarta elengedni Chechót, holott neki már nem számított, a mexikói viszont még harcban volt a vb-pontversenyben.

A futamot követően mindkét pilóta nyilatkozott, kissé a másikat okolva a konfliktusért. Végül az ügyet elsimították, de itt is látszott, vannak azért történések a pályán kívül is.

Hamilton ezzel kapcsolatban azt érzi, mintha néha valami valóságshowban lenne.

„Néha olyan érzés, mintha ez lenne a Kardashian-show! Vegyük csak példának a költségvetési sapka-vitát.”



„Elég mulatságos dolgokat hallottam az elmúlt napokban, biztos vagyok benne, hogy szuper műsor készül belőle a Netflixre.” – utalt a Drive to Survive nevű Forma 1-es sorozatra, ami a streamingplatformon fut.

Lewis Hamilton says sometimes the #F1 drama "feels like a bit of a Kardashian show happening here"...https://t.co/mJi6rIoaPx